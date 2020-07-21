Депутат Киевсовета заразился коронавирусом: кто он и как себя чувствует

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 16:45, 21.07.2020 Обновлено: 16:52, 21.07.2020

У депутата Киевского городского совета Александра Бродского обнаружили коронавирус.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook. По словам чиновника, многие политики и сотрудники Киевсовета замалчивают такие данные о себе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Делюсь с вами важной новостью – я получил положительный результат теста на COVID-19", – написал Бродский.

Результаты анализа теста на коронавирус депутата Киевсовета Бродского
Facebook/Александр Бродский

Он отметил, что по состоянию на 21 июля находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Депутат также попросил друзей и коллег, с которыми контактировал в последнее время, проследить за своим здоровьем.

"Откровенно говоря, я рад, что встретил врага в лицо, и надеюсь вложить его на лопатки за день-два. Благодарен самому себе за то, что об иммунитете и здоровье забочусь каждый день", – добавил Бродский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 21 июля было зафиксировано 7034 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 73 человек.

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