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8 мая • обновлено в 16:51
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День памяти и примирения в Киеве проходит в тишине: появились показательные фото и видео

1.4т
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Из-за карантина в Украине День памяти и примирения 8 мая в Киеве прошел при особых обстоятельствах – без каких-либо торжественных мероприятий.

В то же время, как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, отдельные чиновники и украинцы почтили погибших защитников минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу вечной славы в столице (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В этом году исполняется 75 лет со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. И даже несмотря на отмену массовых мероприятий, местным органам власти поручили обеспечить индивидуальное поздравление ветеранов в регионах.

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

Так, мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он также призвал поздравить ветеранов, позвонив им.

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

Тогда как министр по делам ветеранов Украины Сергей Бессараб вместе со своими заместителями в пятницу, 8 мая, возложили цветы к Мемориалу вечной славы в Киеве. Представители министерства также почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

mva.gov.ua

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

День памяти и примирения 8 мая в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) отмечать в связи с карантином, введенным через распространение коронавируса COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
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Кияни Жизнь столицы

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