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27 мая • обновлено в 18:21
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День Киева из-за карантина отметят в соцсетях и на телевидении. Программа

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День Киева 31 мая проведут в теле- и онлайн-формате из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Как написала пресс-служба Киевской городской государственной администарации на своем сайте, в эфире телеканала "Киев" с утра будет праздничная программа.

Там киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории". Также состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, телевикторина, а также радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, "Нумер 482", Green Grey.

День Киева из-за карантина отметят в соцсетях и на телевидении

День Киева из-за карантина отметят в соцсетях и на телевидении

КГГА

"Готовят несколько сюрпризов и для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Академический камерный хор "Хрещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Як тебе не любити, Києве мій!", а Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил ролик трека-поздравления "Щастя, добра і любові". Видеопоздравление песней "Україна – рідний край" записал и Киевский академический ансамбль украинской музыки "Дніпро".

На Youtube-канале UA:ESTRADA.TV будут транслировать гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Пісня над Дніпром-2020" имени Анатолия Авдеевского. Также в сети покажут "Світові шедеври" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого, посвященного Дню Киева.

Жители столицы, которые 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице сезон работы фонтанов начнется в День Киева – 31 мая.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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