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9 февраля • обновлено в 03:01
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Демонтаж герба СССР на "Родине-Матери": преемник Вятровича развеял слухи

10.2т
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Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович признался, что хочет демонтировать герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-Мать" в Киеве до конца своей каденции.

Как объяснил Дробович в эфире ObozTV, убрать советский герб со щита не только возможно, но и должно быть сделано по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

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"Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Тут надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело", – отметил он.

Дробович призвал не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента. Он подчеркнул, что демонтировать саму "Родину-Мать" никто не собирается.

"Во-первых, это 300 тонн! Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", – объяснил директор УИМП.

Родина-Мать в Киеве

Родина-Мать в Киеве

travelblogeurope.com

На вопрос, сколько времени понадобится, чтобы убрать со статуи коммунистические символы, он ответил: "Я бы очень хотел, чтобы до окончания моей каденции все это было цивилизованным способом (сделано. – Ред.)".

На щите памятника изображен советский герб

На щите памятника изображен советский герб

travelblogeurope.com

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Декоммунизация в Украине Новости ObozTV Новости Киева и Киевской области Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Антон Дробович
Место
Украина Киев
Теги
Институт национальной памяти Декоммунизация
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Комментарии на сайте не модерированы
Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Манкурты без истории, без родины. Это все, что нужно знать об Украине.
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Раскина Элла
Раскина Элла
А смысл? Украина так всё равно недоРоссия. Так и осталась совковой республикой под сине-желтым флагом.
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Марчук Руслан
Марчук Руслан
Тризуб на щиті буде дуже актуально.
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