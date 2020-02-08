Демонтаж герба СССР на "Родине-Матери": преемник Вятровича развеял слухи

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович признался, что хочет демонтировать герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-Мать" в Киеве до конца своей каденции.

Как объяснил Дробович в эфире ObozTV, убрать советский герб со щита не только возможно, но и должно быть сделано по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

"Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Тут надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело", – отметил он.

Дробович призвал не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента. Он подчеркнул, что демонтировать саму "Родину-Мать" никто не собирается.

"Во-первых, это 300 тонн! Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", – объяснил директор УИМП.

Родина-Мать в Киеве travelblogeurope.com

На вопрос, сколько времени понадобится, чтобы убрать со статуи коммунистические символы, он ответил: "Я бы очень хотел, чтобы до окончания моей каденции все это было цивилизованным способом (сделано. – Ред.)".

На щите памятника изображен советский герб travelblogeurope.com

Как писал OBOZREVATEL:

Еще в 2016 году тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что с монумента "Родина-Мать" будет демонтирован советский герб.

Впоследствии Вятрович неоднократно повторял свое заявление, однако герб на щите остался до сих пор.

Как объяснил его преемник Антон Дробович, в Институте электросварки им. Е. О. Патона уже придумали, как демонтировать герб, но это решение очень дорогостоящее.

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