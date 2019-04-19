Дебаты Зеленского и Порошенко: что происходит возле НСК "Олимпийский" в Киеве

В Киеве 19 апреля, накануне проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, правоохранители с самого утра частично оцепили территорию возле НСК "Олимпийский".

Вокруг НСК, на ул. Большой Васильковской, силовики начали возводить ограждение, сообщил корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На "Олимпийском" работают кинологи, взрывотехническая служба, патрульная полиция ограничила движение транспорта в районе стадиона. Полиция готова к обеспечению порядка и безопасности во время мероприятий", – пояснил заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.

Возле НСК "Олимпийский"

НСК "Олимпийский" Facebook Ольга Атаманова

НСК "Олимпийский" Facebook Ольга Атаманова

Также по периметру стадиона расставлены автомобили с силовиками. Только с одной стороны НСК, по словам корреспондента 112.ua, находятся не менее 20 машин.

НСК "Олимпийский" Facebook Артем Шевченко

НСК "Олимпийский" Facebook Артем Шевченко

"Правоохранители не позволяют парковаться автомобилям на прилегающих к стадиону улицах. Пускать людей начнут после 16:00, будут установлены специальные фильтрационные пункты. Будут изымать все предметы, похожие на оружие", – уточнили журналисты.

Иллюстрация

На улице Большой Васильковской разместили автомобили с телевизионным оборудованием, пишет "Украинская правда".

Украинская правда

Как писал OBOZREVATEL, правоохранители обнародовали список улиц, на которых возможны ограничения движения на время дебатов.

Это, в частности, Троицкая площадь, площадь возле билетных касс "Дворца спорта", ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейной до Саксаганского), ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадной до перекрестка с ул. Шота Руставелли), ул. Жилянская (от перекрестка с Жилянской до ул. Саксаганского), переулок Госпитальный (от НСК до переулка Лабораторного), ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большой Васильковской до перекрестка с ул. Тютюнника), ул. Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловой до ул. Федорова).

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