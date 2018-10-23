''Давай нормальные деньги'': сеть возмутил наглый выпад водителя в Киеве

В Киеве водитель маршрутки отказался принимать металлические деньги, заявив, что у него никто их не возьмет.

Об этом рассказала основатель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко на своей странице в Facebook. Она сообщила, что является инвалидом, но никогда не пользовалась правом бесплатного проезда в маршрутках.

Однако в этот раз у нее не было бумажных денег, потому по выходу из дома женщина собрала из копилки мелочь по 50 и 25 копеек. Резниченко думала, что доедет до станции метро "Черниговская", где обналичит деньги с банковской карты.

"Сажусь в 423 маршрутку на переднее сидение, кладу деньги и неожиданно слышу от водителя: "Себе это заберите, все скидывают мелочь мне, куда я буду ее девать, давайте нормальные деньги, а эти себе оставляйте, их у меня нигде не возьмут". Онемела я ненадолго, показала удостоверение и сказала, что оплачиваю проезд исключительно, чтобы спастись от подобных выпадов на тему льготный проезд - ждите автобуса", – отметила она.

По словам Резниченко, она пообещала водителю сделать его известным. На это мужчина ответил, что не видит проблем.

"И сообщил, что если у меня бесплатный проезд, то заберите эту мелочь себе. Но не извинился. И мелочь я оставила ему. В связи с чем выполняю обещанное и публикую его фото. Для этого человека ты не достоин поездки в маршрутке за 6 гривен, если не имеешь бумажных денег", – отметила она.

Водитель маршрутки Нина Резниченко / Facebook

Пользователи возмутились выпаду водителя из-за денег. Некоторые отметили, что тоже старались оплачивать полный проезд, чтобы лишний раз не сталкиваться с хамством в транспорте.

"А билеты эти хамы дают, или половину выручки в карман?", "Это быдло", "Я за 1.5 года тоже никогда не пользовалась бесплатным проездом. Боюсь на хамство нарваться водителя, да и пассажиров тоже. Берегу нервы и здоровье", - написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомире водитель маршрутки нахамил участнику АТО.