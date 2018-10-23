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/Жизнь столицы

''Давай нормальные деньги'': сеть возмутил наглый выпад водителя в Киеве

4.1тЧитать материал на украинском

В Киеве водитель маршрутки отказался принимать металлические деньги, заявив, что у него никто их не возьмет.

Об этом рассказала основатель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко на своей странице в Facebook. Она сообщила, что является инвалидом, но никогда не пользовалась правом бесплатного проезда в маршрутках.

Однако в этот раз у нее не было бумажных денег, потому по выходу из дома женщина собрала из копилки мелочь по 50 и 25 копеек. Резниченко думала, что доедет до станции метро "Черниговская", где обналичит деньги с банковской карты.

"Сажусь в 423 маршрутку на переднее сидение, кладу деньги и неожиданно слышу от водителя: "Себе это заберите, все скидывают мелочь мне, куда я буду ее девать, давайте нормальные деньги, а эти себе оставляйте, их у меня нигде не возьмут". Онемела я ненадолго, показала удостоверение и сказала, что оплачиваю проезд исключительно, чтобы спастись от подобных выпадов на тему льготный проезд - ждите автобуса", – отметила она.

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В Мелитополе маршрутчику, отказавшемуся бесплатно везти АТОшника, пришлось приносить свои извинения

По словам Резниченко, она пообещала водителю сделать его известным. На это мужчина ответил, что не видит проблем.

"И сообщил, что если у меня бесплатный проезд, то заберите эту мелочь себе. Но не извинился. И мелочь я оставила ему. В связи с чем выполняю обещанное и публикую его фото. Для этого человека ты не достоин поездки в маршрутке за 6 гривен, если не имеешь бумажных денег", – отметила она.

''Давай нормальные деньги'': сеть возмутил наглый выпад водителя в Киеве

Водитель маршрутки

Нина Резниченко / Facebook

Пользователи возмутились выпаду водителя из-за денег. Некоторые отметили, что тоже старались оплачивать полный проезд, чтобы лишний раз не сталкиваться с хамством в транспорте.

"А билеты эти хамы дают, или половину выручки в карман?", "Это быдло", "Я за 1.5 года тоже никогда не пользовалась бесплатным проездом. Боюсь на хамство нарваться водителя, да и пассажиров тоже. Берегу нервы и здоровье", - написали в сети.

''Давай нормальные деньги'': сеть возмутил наглый выпад водителя в Киеве
''Давай нормальные деньги'': сеть возмутил наглый выпад водителя в Киеве
''Давай нормальные деньги'': сеть возмутил наглый выпад водителя в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомире водитель маршрутки нахамил участнику АТО.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Нина Резниченко
Место
УкраинаКиев
Объект
маршрутка
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Вилчу Віталій
Вилчу Віталій
У меня ощущение что водителей маршруток набирают по специальному отбору. Там что, такая нищенская зарплата что адекватных водителей так мало?
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