''Дашь мне в рожу?'' В сети вспыхнул скандал из-за нового ресторана в Киеве

В сети вызвало бурное обсуждение открытие нового ресторана в Киеве, в котором клиентам предлагают устроить семейную драку.

"Бьет - значит любит", - говорят в Украине, и это о нашем семейном ресторан. Мы - первое заведение, где семейным парам можно выяснять отношения на глазах у всех и даже драться, когда слов недостаточно. Дать пощечину, дернуть за одежду, вылить чай в лицо, дать пинка - это все можно сделать у нас и не ждать окончания ужина", - сообщают владельцы заведения.

У пользователей это объявление вызвало негативную реакцию. "Проблема насилия в семьях у нас есть, но ее якобы нету. Все делают вид, что все ок, проблемы не существует. То есть она существует, но об этом не говорят. И потом появляются такие кабаки. Здесь нет проблемы. А значит это весело. И можно тему эксплуатировать", - написал на своей странице в Facebook Андрей Ходза.

Пользователи поддержали его возмущение. "Я себе представляю: пошли, любимый, отдохнем после напряженной недели, дашь мне в рожу, а я тебе поцарапаю нос..." - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 6 октября по адресу улица Гришка, 8в, на крыльце L`Kafa Cafe, произошла стрельба.