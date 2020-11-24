Cтало известно, как нанимали людей на митинг под посольством США

"Массовки" для митинга под посольством США в Киеве, который организовала партия ОПЗЖ, набирали по такой же схеме через соцсети, как и на прошлой неделе для так называемых "митингов против Порошенко".

Скриншоты соответствующих объявлений распространили в твиттере. В понедельник желающих принять участие в "акции протеста" приглашали с почасовой оплатой 60 грн.

"Массовки" для митинга набирали в соцсетях Twitter Свободная Украина

Под посольством США в Киеве прошел проплаченный митинг Twitter Свободная Украина

В сети появились скриншоты объявлений, по которым набирали добровольцев на митинг Twitter Свободная Украина

Желающих принять участие в "акции протеста" приглашали с почасовой оплатой 60 грн Twitter Свободная Украина

Мероприятие состоялось во вторник под американским посольством с 11:00 до 13:00. Еще несколько дней назад набранные по таким же объявлениям в соцсетях люди выступали "за идеалы Майдана".

Как известно, в минувшую пятницу народный депутат Владимир Арьев сообщил, что по заказу Офиса президента Зеленского в Киеве организовывались провокации, направленные против пятого президента Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность". Он с журналистами зафиксировал место сбора так называемых "пикетчиков" под транспортной развязкой на Лыбидской площади.

"Времена титушок, когда Янукович посылал на оппозицию натренированных и проплаченных людей, вернулись. Вы видите группу людей, которые сейчас собираются по заказу Офиса президента Украины, лично Зеленского, который испугался того, что ему приходится отвечать за все, что он сделал, в частности за развал финансов, за полный провал подготовки ко второй волне коронавируса. Он сейчас пытается все свои провалы переключить на своего предшественника Порошенко", – отметил народный депутат.

Проплаченные акции продолжались около 4 часов и за них давали от 250 до 400 гривен.

Блогеры и ветераны АТО выяснили, что в проплаченных акциях принимают участие студенты, в частности, Университета имени Тараса Шевченко. Студенты сообщили, что нанялись на массовку, чтобы подзаработать, будто не зная цели собрания.

Блоггеры, которые общались с участниками "массовки" и вели прямую трансляцию, отмечают – молодые не могли объяснить, кто организатор акции, а также ее цель. "Я хотел спросить, кто был на Майдане. Какие идеалы Майдана. Ребята говорят, что нет идеалов Майдана вообще", – говорит Андрей Луганский.

Андрей Луганский также сообщил, что вскоре выйдет журналистское расследование о том, как происходила организация этой заказной акции. Одному из активистов удалось поработать "под прикрытием" и задокументировать все подробности.

Участники Революции Достоинства и ветераны АТО, которые также прибыли для недопущения провокаций, отметили, что им это напоминает Антимайдан времен Януковича – те же методы, и задача отвлечь внимание от провалов власти.

"Мы здесь находимся для того, чтобы не дать превратить вялый "движ" за деньги в настоящий Антимайдан", – говорит блогер Старый Дикобраз.