COVID-19 в Киеве заболели уже более 36 тысяч человек

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:59, 29.10.2020 Обновлено: 09:03, 29.10.2020

За минувшие сутки, 28 октября, коронавирусом в Киеве заразились 577 человек. В Киевской области зафиксировали 315 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 36 027 человек, в области – 15 780 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 726 человек (+5 за сутки), вылечились 12 405 пациентов (+259). Продолжают бороться с вирусом 22 896 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве.
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 29 октября, в Украине официально подтверждены 370 417 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7342 – обнаружены за прошедшие сутки.

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