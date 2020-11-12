COVID-19 в Киеве заболел 931 человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:33, 12.11.2020 Обновлено: 08:42, 12.11.2020

За минувшие сутки, 11 ноября, коронавирусом в Киеве заразился 931 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего в столице инфицированы уже 47 563 человека.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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