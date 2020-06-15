COVID-19 в Киеве пошел на спад: свежая статистика по эпидемии

В Киеве за минувшие сутки, 14 июня, зарегистрировано 53 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Ранее за сутки было зафиксировано 66 случаев.

Об этом на брифинге в понедельник, 15 июня, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего в Киеве 3957 зарегистрированных случаев заражения COVID-19. Умерли от болезни 90 человек (+2 за сутки), выздоровели – 1164.

Карантин в Киеве

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели том числе и трое медиков. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сообщил Кличко .

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет; трое девочек – 4, 5, и 6 лет; 27 мужчин от 20 до 87 лет; двое мальчиков, которым 5 и 9 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 12, в Соломенском – 9, а также в Деснянском и Дарницком районах – по 7 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 15 июня в Украине официально подтверждены 31 810 случаев коронавирусной инфекции. Из них 656 были обнаружены за прошедшие сутки.

Также в Минздраве объяснили причину вспышки COVID-19 в Украине.