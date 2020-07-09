COVID-19 в Киеве не отступает: за сутки выявлено более 90 зараженных

В Киеве по состоянию на утро 9 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5872 человек. За сутки заболевание обнаружили еще у 93 жителей столицы.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он призвал людей не пренебрегать правилами и беречь себя.

"Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян. На сегодня в столице уже 5872 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

За минувшие сутки обнаружили коронавирус у 34 женщины в возрасте от 22 до 71 года, у 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет, а также у трех девочек от 8 до 15 лет, у шести мальчиков от одного месяца до 16 лет. Из них в больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, другие остались на самоизоляции под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы", – отметил мэр Киева.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 27, в Деснянском – 15, в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах – по 10.

Пост Кличко Скриншот

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