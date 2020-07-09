COVID-19 в Киеве не отступает: за сутки выявлено более 90 зараженных

В Киеве по состоянию на утро 9 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5872 человек. За сутки заболевание обнаружили еще у 93 жителей столицы.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он призвал людей не пренебрегать правилами и беречь себя.

"Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян. На сегодня в столице уже 5872 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 34 женщины в возрасте от 22 до 71 года, 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет, а также три девочки от восьми до 15 лет, шесть мальчиков от одного месяца до 16 лет. Из них в больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

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