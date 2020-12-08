Рубан назвал транспорт в Киеве, который первым ограничат из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Киеве рассматривают возможность ограничения работы общественного транспорта, в первую очередь – маршруток, для предотвращения распространения COVID-19 в случае ухудшения ситуации.
Об этом 8 декабря заявил начальник Главного управления столичной Госпродспоживслужбы Олег Рубан, передает "Громадське". Метрополитен же является относительно безопасным видом транспорта, отметил он.
По словам Рубана, исходя из рисков распространения коронавируса при несоблюдении правил карантина, в первую очередь могут ограничить работу маршрутных такси. Далее следуют обычные такси, потом – наземный коммунальный транспорт.
"На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контроля ношение масок. Поэтому ограничения в работе метро будут рассматривать в последнюю очередь", – сказал Рубан.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общественный транспорт в Украине не будут останавливать даже в случае жесткого карантина.
Отметим, что промедление власти с локдауном (от англ. Lockdown – блокировка; запрет свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за ЧС) может стоить жизни тысячам украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк считает, что существенного уменьшения случаев коронавируса в Украине можно ожидать весной и летом следующего года.
Бывший заместитель главы Минздрава также выступил за срочное введение локдауна. Ковтонюк убежден, что примерно через месяц регионы должны постепенно выходить из жесткого карантина.
Отсрочка локдауна может привести к тому, что количество смертей от коронавируса в Украине к концу года приблизится к 20 000, сказал Ковтонюк.
В Минздраве, в свою очередь, заявили, что медицинская система без введения локдауна "спокойно проходит новогодние праздники" до 7-10 января.