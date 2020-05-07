COVID-19 проник в Институт рака: начали заражаться врачи

В Киеве в Национальном институте рака обнаружили коронавирус COVID-19, в результате чего было закрыто одно из отделений.

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Сначала инфекцию обнаружили у пациентки, которую госпитализировали для проведения операции. Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал и.о. главного врача института Богдан Борисюк.

"Мы достаточно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные. Мы остановили все операции и быстро закрыли реанимацию и отделение, чтобы погасить вспышку инфекции", – подчеркнул Борисюк.

COVID-19 проник в Институт рака. Иллюстрация

По его словам, из отделения нужно выписать всех пациентов, тогда 3-4 дня проводить дезинфекцию, отследить и обследовать контактных лиц.

"И только потом сможем снова заполнять отделения, но не ранее, чем через неделю", – заявил и.о. главврача.

Он отметил, что сейчас тесты на COVID-19 в институте проводят и для медработников, и для пациентов. Положительный результат уже зафиксировали у одной из врачей отделения, где находилась пациентка с коронавирусом. Медик – дома, на самоизоляции, без симптомов.

Детали о ситуации раскрыла журналистка Ирина Заславец на своей странице в Facebook. Она уточнила, что закрыли отделение, где лечат опухоли легких, и его реанимацию.

"Женщину с COVID-19 в НИР госпитализировали 27.04. Без всяких признаков вируса. На следующий день прооперировали: у нее рак кишечника и метастазы в легких. Через два дня в реанимации она начала тяжело дышать. Экспресс-тест, а затем и ПЦР-тест оказались позитивными", – подчеркнула журналистка.

Тогда, по ее словам, в отделении было 24 пациента, которых начали срочно выписывать, чтобы продезинфицировать помещения. Заславец добавила, что по состоянию на 7 мая там осталось 12 человек, а к выходным будет только трое.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 7 мая зафиксировали 2591 подтвержденный случай коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1675, а на территории области – до 916.