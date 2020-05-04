В детском доме "Надежда" в селе Мокрец Броварского района Киевской области коронавирус COVID-19 обнаружили у шести человек: пяти взрослых и одного ребенка.

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Сначала заболевание подтвердили у помощницы воспитателя. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга 4 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Детский дом "Надежда" Броварской район, село Мокрец, улица Центральная 27, 1 мая выявлен коронавирус у помощницы воспитателя", – заявил Володин.

COVID-19 обнаружили в детдоме на Киевщине. Иллюстрация

Так, по его словам, еще 23 апреля женщина заболела ОРВИ, 25 апреля она обратилась к врачу, а уже 28-го ее направили на ПЦР-тест. Чиновник отметил, что в приюте проживает 32 ребенка. Вместе с сотрудниками в заведении 48 человек. Всем оперативно сделали ПЦР-тесты.

"2 мая получены шесть положительных результатов. Заразились пятеро взрослых и один ребенок. Ученик 5 класса находится на лечении в Броварской городской центральной больнице. Заболевание проходит без симптомов и осложнений. Остальные воспитанники учреждения и работники изолированны. Их состояние удовлетворительное, заболевания не имеют. За ними осуществляется медицинское наблюдение. С детьми круглосуточно находится медицинская сестра учреждения и другие работники", – подчеркнул Володин.

Он отметил, что заведение было обеспечено необходимыми средствами защиты, продуктами. В нем также провели дезинфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 4 мая было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество увеличилось до 1535, а на территории области – до 853.

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