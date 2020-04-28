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28 апреля • обновлено в 18:37
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COVID-19 на Киевщине: жителей двух общежитий, где обнаружили больных, протестировали на коронавирус

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На Киевщине в двух общежитиях, где обнаружили больных коронавирусом COVID-19, проверили на наличие заболевания и других жителей.

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Речь идет о заведениях в селе Петропавловское и поселке Гостомель. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, написала пресс-служба КОДА на своей странице в Facebook.

По его словам, жителям этих двух общежитий провели ПЦР-тестирование, результаты которого не обнаружили коронавируса.

COVID-19 на Киевщине. Иллюстрация

COVID-19 на Киевщине. Иллюстрация

"Поступили результаты ПЦР-тестов 42 жителей общежития с. Петропавловское Бориспольского района. Напомню, что там живет медработник, который заболел коронавирусом. Все результаты – негативные", – заявил Володин.

Также он рассказал об эпидемиологической ситуации в общежитии в поселке Гостомель, где живет больной COVID-19 военнослужащий с семьей. По словам чиновника, зараженный по состоянию на 28 апреля находился в больнице.

"Анализы подтвердили, что его родственники и другие контактные лица – здоровы", – подчеркнули в КОДА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области коронавирус COVID-19 обнаружили в общежитиях села Петропавловское и поселка Гостомель.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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