Известный киевский онколог умер от COVID-19

Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер в результате осложнений коронавируса 26 ноября.

Об этом в Facebook сообщила секретарь Вышгородской центральной районной больницы Наталия Бурлий. "За десятилетия своей работы он спас жизнь тысячам людей", – написала она.

Олег Ременник Киевский областной совет

Пресс-служба Киевского областного совета на официальном сайте выразила соболезнования родным и близким медика.

Ременника назвали человеком большой души и сердца и врачом-онкологом от бога, талантливым руководителем областного онкодиспансера. Медику было 62 года.

"Олег Исакович спас жизни тысяч людей, всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, однако сам не смог побороть коронавирусную инфекцию", – сказано в сообщении.

Ременник был депутатом Киевского областного совета VI созыва, ранее возглавлял Департамент здравоохранения Киевской ОГА и Главное управление здравоохранения Киевской области.

Экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал в Facebook, что виделся последний раз с Ременником 9 ноября, а уже в пятницу, 13 ноября, тот "слег с COVID-19".

Олег Ременник (слева) Facebook / Михаил Бно-Айриян

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Олег Ременник родился в городе Белая Церковь. Он был заслуженным врачом Украины, кандидатом медицинских наук, доцентом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области 24 ноября от COVID-19 по дороге в больницу умер волонтер и бизнесмен Игорь Цепенюк.