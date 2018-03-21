"Чучело торопилось в больницу": в Киеве водитель бросил авто на остановке

В Киеве водитель припарковался прямо на троллейбусной остановке.

Инцидент произошел на улице Владимирской, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"И такое бывает. Чучело на АА9171РМ торопилось в больницу, к больной прабабушке? Он кому-то мешает, да?:)", – говорится в сообщении к фото.

Facebook / dtp.kiev.ua

В соцсети киевлян возмутило поведение водителя.

"Ну просто сказочный критин", – отмечает Анастасия Зайнчковская.

"Урну в лобовое", – предлагает Кирилл Бондар.

"Ну кто-то же писал, что водители с номерами АА - это просто Эталон", – пишет Константин Евсеенко.

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"Че вы дае**лись , может человек реально спешит в больницу и у него сейчас момент когда, по*ер где парковаться! Ноги есть – переступишь! На остановке сидеть рано – замерзнешь!", – пишет Вячеслав Чичкань.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве "выкинули" в мусор героя парковки.