Главная Новости
7 апреля • обновлено в 04:15
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Что находится внутри "тарелки на Лыбедской" в Киеве: в сети появились фото

291
Читать материал на украинском

В сети показали на фото, что находится внутри загадочного "здания с тарелкой" возле станции метро "Лыбедская" в Киеве.

Соответствующие снимки появились на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. На них видно огромный круглый зал, сцену, старые рисунки на стенах и огромное количество зеленых стульев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

Клуб коренного киевлянина

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

Клуб коренного киевлянина

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

Клуб коренного киевлянина

"Всегда было интересно узнать, что же находится внутри "здания с тарелкой" на Лыбидской. Узнал", – написал автор поста.

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

Клуб коренного киевлянина

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

Клуб коренного киевлянина

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

Клуб коренного киевлянина

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали впечатляющее архивное фото толпы людей на Пешеходном мосту в Киев в мае 1965 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги