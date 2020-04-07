Что находится внутри "тарелки на Лыбедской" в Киеве: в сети появились фото

В сети показали на фото, что находится внутри загадочного "здания с тарелкой" возле станции метро "Лыбедская" в Киеве.

Соответствующие снимки появились на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. На них видно огромный круглый зал, сцену, старые рисунки на стенах и огромное количество зеленых стульев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве Клуб коренного киевлянина

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве Клуб коренного киевлянина

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве Клуб коренного киевлянина

"Всегда было интересно узнать, что же находится внутри "здания с тарелкой" на Лыбидской. Узнал", – написал автор поста.

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве Клуб коренного киевлянина

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве Клуб коренного киевлянина

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве Клуб коренного киевлянина

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали впечатляющее архивное фото толпы людей на Пешеходном мосту в Киев в мае 1965 года.

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