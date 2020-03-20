Что делать киевлянам при симптомах коронавируса: власти назвали два варианта

Для жителей Киева, которые заподозрили у себя коронавирус, существует два варианта действий. Оба начинаются с рекомендации "сидеть дома".
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Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина. По его словам, чтобы людям было спокойней, им нужно в любом случае заключить декларацию с семейным врачом.
"Есть два варианта действий. Первый – сидеть дома, и если почувствовал симптомы болезни, нужно звонить к семейному врачу. Для тех, кто не выбрал семейного врача, есть номер 1583 со стационарных телефонов", – подчеркнул чиновник.
Киев и коронавирус. Иллюстрация
"Второй вариант – сидеть дома, если почувствовал серьезные симптомы, температуру свыше 38 градусов и затрудненное дыхание, то нужно сразу вызвать скорую помощь. Это два сценария, которые есть на сегодня. Но все они начинаются одинаково: "сидеть дома", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.
По состоянию на 18 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 16 человек. В Киеве все еще было двое зараженных, в области – столько же.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Также 18 марта появилась информация о том, что в Киеве госпитализировали военного пенсионера, у которого один из экспресс-тестов показал наличие коронавируса.
В Киеве 19 марта подтвердили новый случай заражения COVID-19. Это был уже третий больной в столице.
В тот же день в Украине в целом зафиксировали 26 случаев заражения новым коронавирусом.
Власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Нужно только, чтобы соответствующие документы прошли юридические процедуры.
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