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20 марта • обновлено в 12:12
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Что делать киевлянам при симптомах коронавируса: власти назвали два варианта

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Для жителей Киева, которые заподозрили у себя коронавирус, существует два варианта действий. Оба начинаются с рекомендации "сидеть дома".

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Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина. По его словам, чтобы людям было спокойней, им нужно в любом случае заключить декларацию с семейным врачом.

"Есть два варианта действий. Первый – сидеть дома, и если почувствовал симптомы болезни, нужно звонить к семейному врачу. Для тех, кто не выбрал семейного врача, есть номер 1583 со стационарных телефонов", – подчеркнул чиновник.

Киев и коронавирус. Иллюстрация

Киев и коронавирус. Иллюстрация

"Второй вариант – сидеть дома, если почувствовал серьезные симптомы, температуру свыше 38 градусов и затрудненное дыхание, то нужно сразу вызвать скорую помощь. Это два сценария, которые есть на сегодня. Но все они начинаются одинаково: "сидеть дома", – заявил он.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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