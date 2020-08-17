Что было у резиденции Януковича в Межигорье 100 лет назад: появились фото и история

В Межигорье на месте, где Янукович обустроил пристань у резиденции, был рынок. "Рассекреченная история Украины" в Telegram

В сети показали на историческом фото, что 100 лет назад было на месте пристани в резиденции беглого президента Украины Виктора Януковича в Межигорье Киевской области.

Как оказалось, там когда-то существовал рыбный рынок. Соответствующий снимок разместили на странице "Рассекреченная история Украины" в Telegram.

"Межигорье. Именно на том месте, где Янукович в своей резиденции устроил пристань, 100 лет назад был рыбный рынок", – говорится в посте.

На фото видно холм с деревьями и лестницами наверх, у его подножия – палатки, толпы людей, лошади, а также лодки на воде.

Пост в сети Скриншот

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