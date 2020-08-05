Что было на месте "Охматдета" в Киеве: в сети всплыли интересные фото и история

В сети рассказали, что было когда-то в одном из помещений Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" на улице Черновола, 28/1 в Киеве, и показали фото старых элементов сооружения.

По словам пользователей, там располагалась амбулатория бывшей больницы для разнорабочих. Соответствующий пост со снимками появился на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook, автором является Юлия Мельник (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зал в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Витражи в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Стены в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Двери в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

"Киев, амбулатория бывшей больницы для разнорабочих на улице Черновола, 28/1, возведенная в 1899-1901 гг. Сейчас здесь находится управление Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", – говорится в посте.

Металлические элементы в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Лестница в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Стены в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Одно из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Так, в интерьере здания сохранились исторические двери и окна с фурнитурой, ограждения лестниц, аутентичная плитка на полу. Отмечается, что интересны и рельефы, витражи, сделанные уже в советские времена.

Окна в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Зал в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Окна в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Пол в одном из помещений "Охматдета" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили трагические события на Майдане Независимости (тогда – площади Октябрьской революции) в Киеве в августе 1989 года, когда в результате обвала колонн портала главпочтамта погибли 11 человек.