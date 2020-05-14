Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:34
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Что будет с тарифами на транспорт в Киеве: Кличко дал ответ

4.2т
Читать материал на украинском

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева после полноценного восстановления его работы, которую приостанавливали из-за пандемии коронавируса COVID-19, повышать не планируют.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 14 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он ответил на вопросы журналистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное – без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта", – подчеркнул Кличко.

Транспорт в Киеве после карантина. Иллюстрация

Транспорт в Киеве после карантина. Иллюстрация

В то же время он отметил, что Украина, как и многие другие страны, продолжает жить в режиме чрезвычайной ситуации. Мэр столицы призвал киевлян для их же безопасности пользоваться общественным транспортом только для того, чтобы добраться на работу и с работы, а также в неотложных делах.

"Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава. Делает это три раза в сутки. И будет делать дальше", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 12 мая стартовал первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
8
Смешно
1
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги