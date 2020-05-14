Что будет с тарифами на транспорт в Киеве: Кличко дал ответ

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева после полноценного восстановления его работы, которую приостанавливали из-за пандемии коронавируса COVID-19, повышать не планируют.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 14 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он ответил на вопросы журналистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное – без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта", – подчеркнул Кличко.

Транспорт в Киеве после карантина. Иллюстрация

В то же время он отметил, что Украина, как и многие другие страны, продолжает жить в режиме чрезвычайной ситуации. Мэр столицы призвал киевлян для их же безопасности пользоваться общественным транспортом только для того, чтобы добраться на работу и с работы, а также в неотложных делах.

"Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава. Делает это три раза в сутки. И будет делать дальше", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 12 мая стартовал первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

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