Что будет с бездомными в Киеве во время пандемии коронавируса: Кличко дал ответ

Власти Киева понимают, что бездомные – уязвимая категория людей, особенно во время пандемии коронавируса COVID-19, и поэтому предложили им бесплатно поселиться в Доме социальной заботы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 6 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, город также постоянно предлагает работу этим людям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Действительно, бездомные – уязвимая категория населения. Им сложно соблюдать нормы элементарной гигиены. И они могут быть носителями болезни. Поэтому мы предлагаем таким людям селиться в Доме социальной заботы на улице Суздальской. Проживание там – абсолютно бесплатное", – сказал Кличко.

Кличко объяснил, что будет с бездомными в Киеве во время пандемии коронавируса. Иллюстрация

Он добавил, что в городе работают продовольственные пункты, где кормят бездомных, в частности возле Центрального, Дарницкого и Киев-Волынского вокзалов. Социальные работники делают там ежедневную дезинфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 12:00 6 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 267, 12 человек вылечилось, четверо – умерли.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!