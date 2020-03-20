Чрезвычайная ситуация или положение: что именно введут и в Киеве и в чем разница

В Киеве намерены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Ранее в Киевской области уже ввели режим ЧС из-за вспышки болезни, о чем подробно писал OBOZREVATEL.

Подчеркнем, что не нужно путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Разница между ними огромная и заключается в следующем:

Карантин в Киеве

ЧС устанавливается на отдельной территории или в пределах организации, при которой нарушаются нормальные условия жизни населения. ЧП зачастую вводится на территории всей страны. Однако режим ЧС также может быть установлен на государственном уровне.

Также ЧС вводит Кабинет министров или местные органы власти. Введение чрезвычайного положения уже зависит от указа президента, который утверждает Верховная Рада.

Отметим, что введение в стране чрезвычайного положения временно ограничивает права людей, режим чрезвычайной ситуации – нет. Режим ЧС в основном нацелен на мобилизацию всех органов государственной власти.

Согласно закону срок действия чрезвычайного положения – 30 или 60 дней с возможностью продления. Четких сроков действия режима чрезвычайной ситуации нет.

Карантин в столице

Права граждан при ЧС

получать информацию о ЧС, в том числе в доступной для лиц с нарушениями зрения и слуха форме;

медицинская помощь, социально-психологическая поддержка и медико-психологическая реабилитация в случае получения физических и психологических травм;

обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты и их использование;

обращение в органы госвласти и местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

участие в работах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в составе добровольных формирований;

получать заработную плату за работу по ликвидации последствий ЧС в случае привлечения к таким работам согласно трудовым договорам;

социальная защита и возмещение в соответствии с законодательством вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу вследствие ЧС или проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий.

Карантин в Киеве

Обязанности при ЧС

соблюдать правила поведения, безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях;

соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности;

изучать способы защиты от чрезвычайных ситуаций и действий в случае их возникновения, предоставление домедицинской помощи пострадавшим, правила пользования средствами защиты;

сообщать о возникновении чрезвычайных ситуаций;

в случае возникновения ЧС до прибытия аварийно-спасательных подразделений принимать меры для спасения населения и имущества;

соблюдать противоэпидемического режима;

выполнять правила пожарной безопасности, обеспечивать частные здания огнетушителями, учить детей осторожно обращаться с огнем.

Режим ЧС в Киеве

Полномочия и обязанности власти при ЧС

оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим и доставлять их в учреждения здравоохранения;

эвакуировать или отселять пострадавших;

санитарно обрабатывать население и дезинфицировать технику, оборудование, средства защиты, здания и территория, которые были заражены;

вводить ограничительные меры, обсервацию и карантин;

оказывать психологическую и материальную помощь пострадавшим;

обеспечивать общественный порядок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Житомирской и Черновицкой областях.

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