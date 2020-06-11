Число больных коронавирусом резко подскочило: свежая статистика по COVID-19 в Киеве

В Киеве официально зарегистрирован 3671 случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки число больных выросло на 91, среди них 5 медиков. Ранее за сутки было всего 57 новых больных.

Также скончались четверо пациентов, сообщает пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

COVID-19 в Киеве

Заболели:

55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет

8 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет

4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет

Кроме того, в больницы столицы госпитализировали десять человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева", – отмечено в сообщении.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе – 24. Соломенском и Святошинском – по 12. И в Днепровском районе – 10 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в двух детсадах Киева обнаружили коронавирус.