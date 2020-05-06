Директор департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый попал в скандал, заявив, что бездомные "должны чувствовать нужду", а также "не привыкать к комфорту".

Такие мысли он выразил в комментарии изданию "Запрет". Но позже Светлый оправдался и сказал журналистам LIGA.net, что его слова неправильно поняли.

Сначала чиновник заверил, что в Киеве есть целая система, которая позволяет бездомным налаживать личную жизнь и приносить пользу обществу, город проводит полный цикл их социализации и помогает во время карантина из-за распространения коронавируса. При этом он добавил, что "многим лучше ничего не делать и жить на улице".

Чиновник КГГА Светлый оскандалился с заявлением о бездомных и оправдался. Иллюстрация

Так, по словам Светлого, бездомные "должны чувствовать нужду, надо, чтобы они не привыкали к комфорту". Также, по его мнению, общественные организации "закармливают" таких людей.

"Я даже ссорюсь с ними. Они их закармливают, одевают, дают им убежище. Я говорю – зачем? Их же становиться больше. Нам нужно, чтобы организации не развращали бездомных. Пусть идут работать", – заявил чиновник.

На вопрос, где такие люди могут найти работу в условиях карантина, Светлый сказал: "Нигде". В то же время он предостерег, что волонтеры могут понести ответственность за то, что кормят бездомных, ведь в условиях карантина правительство запретило посещать парки и любые места скопления людей.

Уже позже чиновник оправдался за сказанное и заверил, что журналисты неправильно поняли его.

"Никто не говорит, что о людях не нужно заботиться или их не нужно кормить, но акцентировать нужно на том, чтобы человек жил не на улице, а полноценной жизнью", – сказал Светлый.

По его мнению, "необходимо делать акцент именно на социализации бездомных, чем КГГА и занимается".

На ситуацию уже отреагировала на своей странице в Facebook глава Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

"Такие высказывания из уст госслужащего – недопустимы и вызывают серьезные сомнения в компетентности Светлого в должности, что непосредственно предусматривает защиту уязвимых групп населения от последствий дискриминации", – подчеркнула она.

Покальчук призвала чиновника публично извиниться за свои слова, а также действиями доказать, "что он способен выполнять свои прямые обязанности, как того требует закон, то есть на недискриминационной основе".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города понимают, что бездомные – уязвимая категория людей, особенно во время пандемии коронавируса COVID-19, и поэтому предложила им бесплатно поселиться в Доме социальной заботы.

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