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10 июня • обновлено в 03:30
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Черно-белые фото речного порта в Киеве 60 лет назад поразили сеть

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Сеть поразили раритетные черно-белые фото речного вокзала в Киеве.

Снимки датированы 1960-ми годами. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На заднем фоне фото изображено деревья, пешеходный мост через Днепр, сам Киевский речной вокзал, а вот впереди – старые суда на воде.

Речной порт в Киеве в 1960-х годах

Речной порт в Киеве в 1960-х годах

Клуб коренного киевлянина

За пять часов с момента публикации пост собрал более 500 лайков и почти 100 репостов.

Речной порт в Киеве в 1960-х годах

Речной порт в Киеве в 1960-х годах

Клуб коренного киевлянина

Речной порт в Киеве в 1960-х годах

Речной порт в Киеве в 1960-х годах

Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали архивное фото строительства "главного" отеля Киева – "Украина" – на улице Институтской.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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