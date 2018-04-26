В Киеве отключат воду: названы адреса

В Киеве из-за плановых ремонтных работ "Киевводоканала" жители нескольких райнов останутся без воды.

Так, 26 апреля до 20:00 будет отсутствовать водоснабжение в домах 14, 16, 18/7 на ул. Шолуденко, а также на заводе и фабрике с адресами 27/6 и 10/8 на ул. Маршала Рыбалко. Об этом сообщают в пресс-службе ПрАТ "Киевводоканала" на официальном сайте.

Также в этот день до 19:00 не будет воды в частных домах 60-90 на Рубежовской и 1-9 на Бахмацкой. До этого же времени без воды останется предприятие на ул. Наумова 15 и 17.

26 апреля до 23:00 не будет водоснабжения и на ул. Касияна, 2А и проспекте Глушкова, 6.

27 апреля до 5 утра не будет воды на Полковой, 57 А, 57 и ул. Межевой, 119.

Кроме этого, 27 апреля с 9 до 17 без воды останутся жилой дом на Большой Васильковской,129/21 и музей Заньковецкой на Большой Васильковской, 121.

В 9:30 27 апреля и до 24:00 воды не будет на Набережно-Крещатицкой, 3.

Как писал "Обозреватель", аз-за аварии Верховная Рада и Кабмин остались без воды.