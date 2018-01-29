Часть Киева останется без воды: названы адреса

В Киеве во вторник, 30 января, несколько жилых домов Соломенского района отключат от водоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

"Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы", - объяснили в КП.

Так, воды не будет, с 09:00 до 22:00 на улице Татьяны Яблонской (шесть частных домов), улице Комбайнеров (пять частных домов), улице Профессора Караваева (девять частных домов), улице Тутковского (27 частных домов) и улице Долинной (12 частных домов).

Кроме того, 30 января с 09:00 до 03:00 31 января отключат водоснабжение на ул. Митрополита Василия Липковского, 38, 40 (жилые дома); ул. Сурикова, 5, 5а (жилые дома).

Также 30 января с 22:00 до 07:00 31 января воды не будет на ул. Кудрявской, 3/5, 5, 7, 9, 9-б, 11, 13, 15, 19, 23, 2, 4, 4а, 8а, 8б, 8в, 10а, 10б, 10г, 12, 12а, 14, 16 (жилые дома), 21 (детский сад).

"Киевводоканал" напомнил о необходимости заранее запастись водой.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве подешевела горячая вода.