Часть Киева окутал ядовитый смог: названы опасные районы

На улице Ларисы Руденко в Киеве (жилой массив Осокорки) утром 21 сентября индекс качества воздуха составлял 341, что уже является опасным уровнем.

Об этом свидетельствуют данные ресурса ЛУН Город Air – SaveEcoBot. Отмечается, что такие показатели могут повлиять даже на здоровых людей и вызвать серьезные последствия для здоровья тех, кто страдает заболеваниями легких или сердца. Негативные последствия могут возникнуть даже при легкой физической активности.

Смог на Осокорках в Киеве.

Район возле метро "Харьковская" также весь в тумане.

Дым и туман утром в Киеве.

В целом в столице качество воздуха остается хорошим, но в районе Осокорков и Позняков концентрация мелкодисперсной пыли зашкаливает. Поэтому людям, которые живут там, советуют пока не проветривать квартиры.

Киевлян предупредили, что воздух на Осокорках перенасыщен мелкодисперсной пылью.

Причиной загрязнения воздуха в Киеве мог стать пожар на свалке.

Уровень загрязнения на Осокорках. ЛУН Город Air – SaveEcoBot

Жителей нескольких районов Киева призвали пока не проветривать квартиры. ЛУН Город Air – SaveEcoBot

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной того, что Позняки и Осокорки затянуло едким дымом и туманом, мог стать пожар на свалке на улице Ревуцкого, 41, случившийся накануне, 20 сентября. Огонь охватил площадь 500 кв. м.