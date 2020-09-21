Топ-темы:

Часть Киева окутал ядовитый смог: названы опасные районы

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Жизнь столицы
2,2 т.

  • Индекс загрязнения воздуха на Осокорках составляет 341

  • Это может вызвать проблемы у людей с болезнями легких и сердца

  • Жителей микрорайона призвали не проветривать дома

Часть Киева укрыл смог. Источник: news.liga.net

На улице Ларисы Руденко в Киеве (жилой массив Осокорки) утром 21 сентября индекс качества воздуха составлял 341, что уже является опасным уровнем.

Об этом свидетельствуют данные ресурса ЛУН Город Air – SaveEcoBot. Отмечается, что такие показатели могут повлиять даже на здоровых людей и вызвать серьезные последствия для здоровья тех, кто страдает заболеваниями легких или сердца. Негативные последствия могут возникнуть даже при легкой физической активности.

Смог на Осокорках в Киеве.

В целом в столице качество воздуха остается хорошим, но в районе Осокорков и Позняков концентрация мелкодисперсной пыли зашкаливает. Поэтому людям, которые живут там, советуют пока не проветривать квартиры.

Уровень загрязнения на Осокорках.
Жителей нескольких районов Киева призвали пока не проветривать квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной того, что Позняки и Осокорки затянуло едким дымом и туманом, мог стать пожар на свалке на улице Ревуцкого, 41, случившийся накануне, 20 сентября. Огонь охватил площадь 500 кв. м.

УкраинаКиев
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook