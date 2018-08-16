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Буря разрушила "визитку" Киева: власти столицы призвали к жестким мерам

5.6тЧитать новость на украинском

Сильное повреждение ураганом здания гостиницы "Кане" (Центрального гастронома) в Киеве, которое ранее пострадало от пожара, еще раз подтвердило, что власти столицы как можно скорее должны принять законопроект №8202.

Его целью является спасение такого архитектурного наследия от безответственных арендаторов и даже собственников, отметил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

"Ночная стихия оголила фасад здания памятника архитектуры гостиницы "Кане", который не так давно сгорел во время пожара. Мы все догадываемся, что этот пожар мог быть не случайностью, ведь собственники пытались презентовать проект строительства здания, похожего на ЦУМ, вместо памятника архитектуры. Надеюсь, что коллеги, наконец, поймут, почему срочно необходимо принимать этот законопроект и тем самым дать полномочия местным властям", — написал он.

Белоцерковец обратил внимание на три основных инновации законопроекта, на принятии которого он настаивает.

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1. Выкуп здания при нарушении правил эксплуатации объектов культурного наследия. Предусмотрена процедура принудительного выкупа. Изначально владелец объекта получает предупреждение с перечнем нарушений, которые должен устранить. Вместе с предупреждением он получает договор на выкуп объекта. Если владелец игнорирует замечания, суд может обязать его продать здание. Приоритетное право выкупа в таком случае отдается городам, но и по инициативе государства такой объект так же может быть выкуплен.

2. Штраф за халатное отношение и доведение объектов культурного наследия до состояния разрушения. Увеличение штрафов за проведение любых незаконных работ на таких объектах, а так же штрафы за незаконное размещение рекламы без согласия органа местной власти.

3. Увеличить криминальную ответственность за нанесение вреда или уничтожение здания с трех лет ограничения свободы до шести.

Как сообщал OBOZREVATEL, буря, пронесшаяся по Киеву в ночь на 16 августа, сорвала баннер, которым остатки архитекрного памятника прикрывались после масштабного пожара в 2017 году, разрушила часть фасада и повалила ограждения вокруг заброшенной постройки.

Место
УкраинаКиев
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