"Будто мир будущего!" Фото одного из первых универсамов Киева тронуло сеть

В сети опубликовали трогательное архивное фото одного из первых универсамов в Киеве, которое вызвало много воспоминаний у пользователей.

Снимок разметили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Автор поста отметил, что первые универсамы в городе начали появляться в 1970-х годах.

"Первый киевский универсам был открыт на Борщаговке. Дальше по всем новым районам: Теремки, Троещина, Харьковский, Виноградарь", – добавил он.

Один из первых универсамов Киева Клуб коренного киевлянина

В комментариях под постом люди начали делится своими воспоминаниями о таких магазинах.

"Жили в то время на Борщаговке. Помню этот универсам. Для меня это был мир будущего. Даже в телеге меня катали – это было особое чувство гордости. Мне как ребенку универсам казался безграничным. И там было все, что я любила покушать. До сих пор помню, где и что лежало", "Помню, как мы еще в школе с подружками устроились в соседний универсам "на практику". Фасовать (и есть) конфеты по кулечкам и разведывать, какие "дефициты" будут продавать", – написали они.

"На Оболони. Шли с мамой, чтобы занять очередь возле дверей, из которых на тележках вывозили то синих кур, то молоко, то любительскую колбасу... Люди хватали и бежали к кассам", "А еще в этом универсаме на Борщаговке, на втором этаже, было кафе. Мама брала там двойной кофе, а мне сосиски с батоном. И еще там высокие столы были, круглые, один меня чуть не придавил", – добавили пользователи.

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве Скриншот

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве Скриншот

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве Скриншот

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось ретро-фото супермаркета Billa в Киеве, на улице Михаила Гришко, 3. Кадр датируется еще 2000 годом. В комментариях пользователи отметили, что это первый супермаркет в Украине.

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