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31 декабря • обновлено в 12:43
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/ Жизнь столицы

"Будто мир будущего!" Фото одного из первых универсамов Киева тронуло сеть

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В сети опубликовали трогательное архивное фото одного из первых универсамов в Киеве, которое вызвало много воспоминаний у пользователей.

Снимок разметили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Автор поста отметил, что первые универсамы в городе начали появляться в 1970-х годах.

"Первый киевский универсам был открыт на Борщаговке. Дальше по всем новым районам: Теремки, Троещина, Харьковский, Виноградарь", – добавил он.

Один из первых универсамов Киева

Один из первых универсамов Киева

Клуб коренного киевлянина

В комментариях под постом люди начали делится своими воспоминаниями о таких магазинах.

"Жили в то время на Борщаговке. Помню этот универсам. Для меня это был мир будущего. Даже в телеге меня катали – это было особое чувство гордости. Мне как ребенку универсам казался безграничным. И там было все, что я любила покушать. До сих пор помню, где и что лежало", "Помню, как мы еще в школе с подружками устроились в соседний универсам "на практику". Фасовать (и есть) конфеты по кулечкам и разведывать, какие "дефициты" будут продавать", – написали они.

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"На Оболони. Шли с мамой, чтобы занять очередь возле дверей, из которых на тележках вывозили то синих кур, то молоко, то любительскую колбасу... Люди хватали и бежали к кассам", "А еще в этом универсаме на Борщаговке, на втором этаже, было кафе. Мама брала там двойной кофе, а мне сосиски с батоном. И еще там высокие столы были, круглые, один меня чуть не придавил", – добавили пользователи.

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве

Комментарии пользователей о первых универсамах в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось ретро-фото супермаркета Billa в Киеве, на улице Михаила Гришко, 3. Кадр датируется еще 2000 годом. В комментариях пользователи отметили, что это первый супермаркет в Украине.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЗАТО СЕЙЧАС ЖРУТ ПРОСРОЧЕННЫЕ ТОВАРЫ ИЗ АШАНА
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хоxлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Nemo Александр, Вас беседа со с л а б о у м н ы м интересует как медецинкий эксперимент?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Oleg Oleg, слишком много д е б и л ь н ы х вопросов. Даже для тебя, у р о д е ц. Если родится с л а б о у м н ы м, то не стоить это свое качество так навязчива демонстрировать
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Ш. Олег
Ш. Олег
Помню, как ребёнком первый раз в таком оказался с родителями - где-то на Куренёвке, по-моему. Хотя могу и ошибаться - давно дело было, во второй половине 70-х…
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