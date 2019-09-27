Будет тепло, но дождливо: появился прогноз погоды на выходные в Киеве

В Киеве на выходных, 28 и 29 сентября, ожидается достаточно теплая осенняя погода. В субботу вероятные разве что незначительные осадки, а вот в воскресенье все же будет дождить.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, 28 сентября ночь будет сухой. Температура ожидается на уровне +7...+9 градусов. Ветер – 3-8 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +17...+19. Ветер станет сильнее – 5-10 м/с. Возможны незначительные осадки.

А вот в воскресенье, 29 сентября, будет идти дождь в течение целых суток. Дневная температура будет аналогичной, а ночная – задержится на уровне +10...+12 градусов. Ветер – 5-10 м/с.

Появился прогноз погоды на выходные в Киеве

Также прогноз дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, киевлянам вообще не следует ожидать дождя в субботу.

"В Киеве 28-го сентября осадков не ожидается, около +17 градусов. 29 сентября в столице пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов", – отметила она.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в октябре наступит классическая осень, солнечные дни будут чередоваться с дождливой погодой.

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