Будет ли комендантский час в Киеве: Кличко дал ответ

В Киеве комендантский час из-за усиленных мер карантина вводить не будут.

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Об этом в эфире телеканала "Украина-24" заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Киев не будет внедрять комендантского часа", – сообщил он.

Он подчеркнул, что внедрение "комендантского часа" находится вне компетенции местных властей.

Виталий Кличко

"Мы живем в новых реалиях. И сегодня надо выиграть время. Выдержать период, чтобы остановить расползание вируса. Да, это сложно. Так, Киев некоторое время не будет жить привычным ритмом. Но все делается исключительно ради безопасности и здоровья каждого из вас", – написал Кличко в Facebook.

При этом мэр добавил, что в Киеве в выходные 11-12 апреля дни будет увеличено количество правоохранителей, которые патрулируют улицы и общественные места.

Отметим, что в Киеве и области по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, было подтверждено 488 случаев COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве люди, которые нарушили карантинные ограничения, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.