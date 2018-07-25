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В центре Киева мужчина пытался устроить суицид: первое видео

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В центре Киева 25 июля мужчина бросался под колеса встречных автомобилей. По предварительной информации, так он пытался наложить на себя руки.

Неадекватно ведущего себя прохожего заметили на ул. Богдана Хмельницкого, 10. По словам очевидцев, он то кидался под машины, то валялся на тротуаре, пишет "Информатор"(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

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Прибывший по вызову свидетелей ЧП патруль полиции рассказал, что мужчина таким образом пытался закончить жизнь самоубийством. Также правоохранители отметили, что у него есть признаки употребления психотропных веществ.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве заметили женщину, которая предлагала наркотики детям.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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