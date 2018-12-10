Киев накрыл густой туман: что происходит в аэропортах

В понедельник, 10 декабря, международные аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме, несмотря на густой туман и снижение видимости до 200 метров. Большинство рейсов осуществляются в соответствии с расписанием.
Согласно с данными на сайте аэропорта "Борисполь", все вылеты и прилеты, по состоянию на 11:00, происходят вовремя.
Расписание аэропорта "Борисполь"
kbp.aero
Расписание аэропорта "Борисполь"
kbp.aero
Расписание аэропорта "Борисполь"
kbp.aero
Аэропорт "Борисполь"
kbp.aero
Как пишет УНН, в аэропорту "Киев" есть несколько задержек рейсов, но они не связаны с погодными условиями.
"Большинство рейсов вылетают без задержек. Есть небольшие, но это уже вопрос к авиакомпаниям, поскольку "Киев" работает в штатном режиме. Был вылет в 7:23, в 9:33. Самолеты вылетают и прилетают", — пояснил представитель аэропорта.
Расписание аэропорта "Киев"
Расписание аэропорта "Киев"
Расписание аэропорта "Киев"
Как писал OBOZREVATEL, 9 декабря в аэропорту "Борисполь" произошла авария с пассажирским самолетом. Из-за ЧП полосу закрыли для полетов, а в связи с перегрузкой других взлетно-посадочных полос "Борисполя" часть рейсов перенаправили в Харьков и Одессу.
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