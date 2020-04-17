Большая заразность, тестов нет: врачи киевского Медгородка заявили об отсутствии защиты от COVID-19

Врачи киевского Медгородка, где обнаружили коронавирус COVID-19 пожаловались, что им не хватает средств защиты в разгар эпидемии.

Об этом пишет "КП в Украине" со ссылкой на источник в столичном медгородке. Сообщается, что медикам выдали только маски для лица.

"Я думаю, что ситуация гораздо серьезней чем говорят. Ведь когда поступает пациент с пневмонией, никто сразу не знает ее происхождения. А медики у нас не защищены никак, причем во всех смыслах этого слова. Из средств защиты – только маски. Тестов в нужном количестве нет. А контагиозность (заразность – Ред.) большая. Вот и пошло… Заболеваемость пойдет по геометрической прогрессии", – сообщил сотрудник, работающий на территории Медгородка.

Киевский Медгородок

В Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова врачи работают в ограниченном режиме.

"Операции у нас проводятся только экстренные, когда хирургическое вмешательство необходимо для сохранения жизни и здоровья пациента. Плановые пока перенесены. Перед тем как пациента принять на госпитализацию, он у нас пройдет полный комплекс обследования", – сообщили в медзаведении.

На данный момент в штатном режиме работает лишь отделение ISIDA, где наблюдают беременных и принимают роды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской клинической больнице №6 обнаружили внезапную вспышку COVID-19. Зараженными оказались 15 медиков.