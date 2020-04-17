Главная Новости
17 апреля • обновлено в 09:13
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Большая заразность, тестов нет: врачи киевского Медгородка заявили об отсутствии защиты от COVID-19

1.7т
Читать материал на украинском

Врачи киевского Медгородка, где обнаружили коронавирус COVID-19 пожаловались, что им не хватает средств защиты в разгар эпидемии.

Об этом пишет "КП в Украине" со ссылкой на источник в столичном медгородке. Сообщается, что медикам выдали только маски для лица.

"Я думаю, что ситуация гораздо серьезней чем говорят. Ведь когда поступает пациент с пневмонией, никто сразу не знает ее происхождения. А медики у нас не защищены никак, причем во всех смыслах этого слова. Из средств защиты – только маски. Тестов в нужном количестве нет. А контагиозность (заразность – Ред.) большая. Вот и пошло… Заболеваемость пойдет по геометрической прогрессии", – сообщил сотрудник, работающий на территории Медгородка.

Киевский Медгородок

Киевский Медгородок

В Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова врачи работают в ограниченном режиме.

"Операции у нас проводятся только экстренные, когда хирургическое вмешательство необходимо для сохранения жизни и здоровья пациента. Плановые пока перенесены. Перед тем как пациента принять на госпитализацию, он у нас пройдет полный комплекс обследования", – сообщили в медзаведении.

На данный момент в штатном режиме работает лишь отделение ISIDA, где наблюдают беременных и принимают роды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской клинической больнице №6 обнаружили внезапную вспышку COVID-19. Зараженными оказались 15 медиков.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги