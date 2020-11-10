Больницы забиты, врачи просят усилить карантин: как коронавирус "душит" Киев и что будет дальше

В последние дни в 4-миллионном Киеве фиксируют около тысячи заражений коронавирусом. И волонтеры, и врачи не скрывают: койко-мест для госпитализации практически нет, больницы забиты на 100%, а с кислородом, который жизненно необходим пациентам с коронавирусом, в столице сложилась просто катастрофическая ситуация.

Как болеть коронавирусом в Киеве – читайте в материале OBOZREVATEL

Смертность будет расти

По состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Киеве зафиксировано 747 новых случаев коронавируса. Это всего лишь на один случай меньше, чем сутками ранее. В больницы госпитализировали 74 пациента, 337 выздоровело. Больше всего заболевших обнаружили в Деснянском районе – 145, Днепровском – 103 и Подольском – 82. Статистика заболевших растет с каждым днем. Врачи не скрывают: больницы действительно забиты тяжелыми пациентами. В большинстве это те, кому жизненно необходим кислород.

Ситуация в Киеве – крайне напряженная, соглашается в комментарии OBOZREVATEL врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров. Отделение под "ковид" в большинстве больниц заполнены на 90-100%. А те, что открываются, то есть новые, не имеют в достаточном количестве кислорода.

"Это колоссальная проблема, потому что кислород – основной метод лечения пациентов с коронавирусом. Мы уже приближаемся к максимальной нагрузке на персонал и на выделенные койко-места. Если количество больных будет увеличиваться, качество помощи ухудшится. Соответственно, станет расти смертность. Мы – на пределе, пора думать об усилении карантина", – заявил врач.

Один из семейных врачей в Соломенском районе, которая попросила не указывать ее данных, подтвердила OBOZREVATEL, что ситуация с заболеваемостью ковидом в столице с каждым днем ухудшается, потому что растет количество тяжелых пациентов: "Если летом было много легких форм и мои 98% больных могли лечиться дома, то сейчас каждый второй нуждается в госпитализации. А мест в больницах нет даже для людей с деньгами. Только для тяжелых, которым критически необходим кислород, или же искать "по знакомству". Нужно буквально вымаливать. Боюсь себе даже представить, что и как будет дальше".

Отделения под "ковид" Александровской больницы Киева заполнены на 100%

Скоро начнется самое ужасное

Волонтер Леся Литвинова не скрывает своих эмоций. "Если совсем коротко описать ситуацию с коронавирусом в Киеве – это п***ц". Особенно по концентраторам кислорода. Поставка, которая должна была быть 9 ноября в понедельник, задерживается как минимум до четверга, 12 ноября. По каким-то причинам Китай не отправил самолет с грузом.

"Мой поставщик боится мне даже в глаза смотреть. Едут же не только мои концентраторы, но и на больницы еще. С утра "личка" разорвана на части, а я ничем и никому не могу помочь. В воскресенье, как последняя скотина, поехала отнимать кислород у только что умершего пациента для 37-летней женщины. Она – тяжелый инвалид, госпитализировать ее с кем-то из родственников отказываются, а сатурация ниже 70. Пришлось плюнуть на деликатность и со словами "простите" забрать кислород. Это такой ужас, не могу вам передать. Или, еще случай, человек в больнице подышал часик кислородом, а тут оп – и забрали для другого. Все, первый пациент улетел в обморок. Бывает и такое: больному удалось едва прийти в себя – нужно освобождать место для других. И это Киев. Что происходит за его пределами, я не знаю и боюсь знать", – рассказала волонтер.

Фонд "Свои" Леси Литвиной занимается в том числе и покупкой кислородных концентраторов Фейсбук Леси Литвиновой

При этом Литвинова подчернула, несмотря на полугодичную эпидемию, все только начинается и нынешняя ситуация по заболеваемости даже не пик. Самое ужасное начнется, когда врачам придется "сортировать" больных – кому дать шанс выжить, а кому нет.

"Не хочу дожить до этого момента, честно. По моим ощущениям, больницы Киева забиты на 100%. Какие-то места, конечно, есть, но без кислорода, врачей и лекарств. Тут надо понимать, что такое место в больнице. Если это койка без кислорода – это не место. С таким же успехом можно и в приемной лежать. "Мы стали на очередь на госпитализацию" – звучит дико, но такова нынешняя реальность в столице", – подытожила волонтер.

По официальной статистике в Киеве коронавирусом заболело 45 тыс людей. Неофициально, по мнению эпидемиологов, это число как минимум в 3-4 раза больше. По словам заместительницы главы департамента охраны здоровья КГГА Галины Зборомирской, в столице для больных коронавирусом выделены 2 266 коек в 18 больницах. Чтобы не перегружать медсистему, каждый день из больниц выписывают примерно столько же пациентов, сколько и госпитализируют.

"Если динамика заболеваемости будет такая же, как сейчас – будет хуже. Да, можно разместить койки во Дворце спорта, но кто там будет работать и на чем? Основной момент – разводка кислорода. Он должен быть надежным, в достаточном количестве, а в неприспособленных помещениях этот вопрос очень спорный. В некоторых больницах только 20-22% коек обеспечены кислородом. Есть больные, у которых низкая сатурация, 70-80%, а они только трижды по часу дышат им. Это не вариант! При низкой сатурации пациент постоянно должен находиться на кислороде. Мы оказались на грани необходимости введения жестких карантинных ограничений. Пора думать об усилении. Об этом думают и в правительстве, в и министерстве. Мы понимаем, что народ истощен этим карантином, психологически очень тяжело, но это единственное, что может помочь разорвать цепь передачи инфекции", – подытожил врач Дубров.