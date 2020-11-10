Больницы забиты, врачи просят усилить карантин: как коронавирус "душит" Киев и что будет дальше

В последние дни в 4-миллионом Киеве фиксируют около тысячи заражений коронавирусом. Как волонтеры, так уже и врачи, не скрывают: койко-мест на госпитализацию практически нет, больницы забиты под 100%, а с кислородом, который жизненно необходим пациентам с коронавирусом, в столице сложилась просто катастрофическая ситуация.

Как это болеть – коронавирусом в Киеве – читайте в материале OBOZREVATEL

По состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Киеве зафиксировано 747 новых случаев коронавируса. Это всего лишь на один случай меньше, чем было сутками раньше. В больницы госпитализировали 74 пациента, 337 выздоровело. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 145, в Днепровском – 103 и в Подольском районе – 82. Статистика заболевших растет с каждым днем. Врачи не скрывают: больницы действительно забиты тяжелыми пациентами. В большинстве это те, кому жизненно необходим кислород.

Ситуация в Киеве – крайне напряженная, соглашается в комментарии OBOZREVATEL врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров. Отделение под "ковид" в большинстве больниц заполнены до 90-100%. А те, которые открываются, то есть новые, не имеют в достаточном количестве жизненеобходимого кислорода.

"Это колоссальная проблема, потому что кислород – основной метод лечения пациентов с коронавирусом. Мы уже приближаемся к максимальной нагрузки на персонал и выделенные койко-места. Если количество больных будет увеличиваться – качество помощи будет ухудшаться. Соответственно, расти смертность. Мы на пределе, пора думать об усилении карантина", – заявил врач.

Один из семейных врачей в Соломенком районе, которая попросила не указывать ее данных, подтвердил OBOZREVATEL, что ситуация с заболеваемостью на ковид в столице с каждым днем все хуже потому, что растет количество "тяжелых" пациентов: "Если летом было много легких форм, у меня 98% лечились дома, то сейчас каждый второй нуждается в госпитализации. А мест в больницах нет, даже для людей с деньгами. Только для тяжелых, которым критически необходим кислород или же искать "по знакомству". И то нужно буквально вымаливать это место. Боюсь себе даже представить, что и как будет дальше".

Волонтер Леся Литвинова не скрывает своих эмоций, мол, "если совсем коротко описать ситуацию с коронавирусом в Киеве – то это п***ц". Особенно по концентратам кислорода. Поставка, которая должна была быть 9 ноября в понедельник, задерживается как минимум до четверга, 12 ноября. По каким-то причинам Китай не отправил самолет с грузом.

"Мой поставщик боится мне даже в глаза смотреть. Едут же не только мои концентраторы, но и на больницы еще. С утра "личка" разорвана на части, а я ничем и никому не могу помочь. В воскресенья, как последняя скотина поехала отнимать кислород у только что умершего пациента для 37-летней женщины. Она глубокий инвалид, госпитализировать ее с кем-то из родственников отказываются, а сатурация ниже 70. Пришлось плюнуть на такт и со словами "простите", забрать кислород. Это такой ужас, не могу вам передать даже. Или человек в больнице подышал часик кислородом, а тут оп – и забрали для другого. Все, первый пациент улетел в обморок. Там, где удалось хоть как-то прийти в себя – нужно освобождать место для других. И это Киев, что происходит за ее пределами – я не знаю и боюсь знать", – рассказала волонтер.

При этом Литвинова напомнила, что несмотря на полугодичную эпидемию, все только начинается и нынешняя ситуация по заболеваемости даже не пик. Самое ужасное начнется, когда врачам придется "сортировать" больных – кому дать шанс выжить, а кому нет.

"Не хочу доживать до этого момента, честно. По моим ощущениям, больницы Киева забиты на 100%. Какие-то места, конечно, есть, но без кислорода, врачей и лекарств. Тут надо понимать, что такое место в больнице. Если это койка без кислорода – это не место. С таким же успехом можно и в приемной лежать. "Мы стали на очередь на госпитализацию" – звучит дико, но такова нынешняя реальность в столице", – подытожила волонтер.

По официальной статистике в Киеве коронавирусом заболело 45 тыс людей. Неофициально, по мнению эпидемиологов, это число как минимум в 3-4 раза больше. По словам заместительницы главы департамента охраны здоровья КГГА Галины Зборомирской, в столице для больных коронавирусом выделены 2 266 коек в 18 больницах. Чтобы не перегружать медсистему, каждый день из больниц выписывают примерно столько же пациентов, сколько и госпитализируют.