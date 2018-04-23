Паспорт, справки и iPhone: как в Киеве зарабатывают на очередях

В Киеве за 60 гривен в час можно нанять человека, который будет стоять в очереди за нужной услугой или товаром.

Для тех, кто не желает самостоятельно стоять в очереди, но готов за это заплатить, свои профессиональные услуги предлагают трамитадоры. Они за деньги готовы занять и держать очередь на протяжении нескольких часов или даже дней, рассказывают "Вести".

Самыми популярными местами для развития такого бизнеса являются налоговые, паспортные столы, суды и банки. Профессиональный трамитадор и пенсионерка по совместительству Лана Якименко утверждает, что подобные заказы поступают к ней несколько раз в месяц.

"Чаще всего это очереди в паспортный стол и налоговые инспекции, иногда просят выстоять и отправить посылку на почте. В основном удается выполнить заказ за пять-шесть часов. Но однажды пришлось выстоять в миграционной службе трое суток", ― рассказала Якименко.

По словам женщины, за шесть часов такой работы ей платят 200-300 гривен, но если заказ сложный, то могут и больше.

"В очередях в визовые центры часто бывает давка, негде даже присесть, поэтому за день в визовом центре я беру 500 гривен", — отмечает Якименко.

Самым же необычным заказом пенсионерка называет просьбу занять очередь за новым iPhone в час ночи.

На онлайн-сервисе заказа услуг "Кабанчик" зарегистрированы более 5000 трамитадоров.

kabanchik.ua

"Паспортный стол, почта, поликлиника и любые другие места огромного скопления людей больше не заставят вас томиться в их стенах. Вместо вас это сделаю я", ― рекламируют свои услуги заниматели очередей.

kabanchik.ua

kabanchik.ua

Как писал "Обозреватель", места в очереди за биометрическими паспортами в документ-сервис "Готово" стали продавать за деньги.