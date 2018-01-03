Бил пистолетом: в Киеве агрессивный полицейский набросился на авто с людьми

В Киеве на улице Крещатик инспектор патрульной полиции разбил стекло автомобиля, в котором находилась семейная пара.

Неадекватное поведение полицейского зафиксировал видеорегистратор.

На видео видно, как полицейский сначала бьет по лобовому стеклу, а затем достает пистолет и перезаряжает его.

Как выяснилось, полицейского зовут Роман Габбро, ему 26 лет. Об этом говорится в сюжете ICTV.

Патрульный заявлял, что на него пытались наехать. В свою очередь, водитель утверждает, что видел полицейского и успел затормозить возле него.

Впоследствии мужчина вызвал "скорую", которая приехала через полтора часа.

Авто у супругов изъяли и даже не предоставили необходимые документы.

Также сообщается, что Габбро уже не первый раз попадает в скандальные ситуации.

Несколько месяцев назад он вместе с коллегой, прибыв на вызов, избил мужчину, который их и вызвал.

Также в сети опубликовано обращение Габбро о том, зачем он пошел в полицию.

"Я пошел в полицию, чтобы изменить патрульную службу к лучшему. Думаю, что ее приоритетом должна быть помощь гражданам", - написал он.

Как сообщал "Обозреватель", под Киевом полицейский попал на видео из-за нелепой фразы.