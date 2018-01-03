Бил пистолетом: в Киеве агрессивный полицейский набросился на авто с людьми

В Киеве на улице Крещатик инспектор патрульной полиции разбил стекло автомобиля, в котором находилась семейная пара.
Неадекватное поведение полицейского зафиксировал видеорегистратор.
На видео видно, как полицейский сначала бьет по лобовому стеклу, а затем достает пистолет и перезаряжает его.
Как выяснилось, полицейского зовут Роман Габбро, ему 26 лет. Об этом говорится в сюжете ICTV.
Патрульный заявлял, что на него пытались наехать. В свою очередь, водитель утверждает, что видел полицейского и успел затормозить возле него.
Впоследствии мужчина вызвал "скорую", которая приехала через полтора часа.
Авто у супругов изъяли и даже не предоставили необходимые документы.
Также сообщается, что Габбро уже не первый раз попадает в скандальные ситуации.
Несколько месяцев назад он вместе с коллегой, прибыв на вызов, избил мужчину, который их и вызвал.
Также в сети опубликовано обращение Габбро о том, зачем он пошел в полицию.
"Я пошел в полицию, чтобы изменить патрульную службу к лучшему. Думаю, что ее приоритетом должна быть помощь гражданам", - написал он.
Как сообщал "Обозреватель", под Киевом полицейский попал на видео из-за нелепой фразы.
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