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3 февраля • обновлено в 14:39
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/ Жизнь столицы

Без пробок и рекламы: в сети всплыло архивное видео Киева

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В сети всплыло архивное видео Киева в 1980-х годах. На нем изображено берег Днепра с огромным количеством людей, сама река, памятники, церкви, транспортные средства тех времен и центр города.

Видео давно появилось на странице в Facebook издания "Сегодня", а в начале февраля им поделилась киевлянка, пользовательница сети под ником Марьяна ПБ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Такой зеленый, чистый и прекрасный. Без пробок и рекламы! Ностальгическое видео о Киеве 80-х годов. Помните город таким?" – говорится в посте издания.

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обнародовали топ-7 мест в Киеве, которые исчезли с лица города. Среди них: кинотеатр "Колос", ресторан "Столичный", винный погреб "Троянда Закарпаття" и танцплощадка "Жаба".

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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