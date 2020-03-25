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25 марта • обновлено в 13:16
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Без масок и по 7 человек в магазине: как в Киеве нарушают карантин. Видео

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В Киеве во время совместных рейдов правоохранителей и нацгвардейцев был зафиксирован ряд нарушений в режиме торговых магазинов во время карантина.

Речь идет как о предпринимателях, так и покупателях. По наблюдениям журналистов OBOZREVATEL, люди заходят в магазины по 4-7 человек и сами не задумываются о дистанции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам же правоохранителей, чаще всего мелкие нарушения встречаются именно в маленьких магазинах с площадью до 10 квадратных метров. Потому что продавцы не призывают посетителей становиться в очередь на дворе и позволяют одновременно находиться в помещении более, чем 2 покупателям.

Торговые точки и покупатели в Киеве нарушают условия карантина

Торговые точки и покупатели в Киеве нарушают условия карантина

Ко всему прочему, сотрудники правоохранительных органов отмечают, что продавцы и покупатели не пользуются средствами индивидуальной защиты.

"Есть маленькие нарушения: отсутствие перчаток, а также много людей на 10 кв. м. Но они исправляются. Еще не привыкли", – прокомментировал нацгвардеец.

Торговые точки и покупатели в Киеве нарушают условия карантина

Торговые точки и покупатели в Киеве нарушают условия карантина

Со своей стороны полицейский напомнила, что заходить в магазин разрешается не более чем 2-3 людям одновременно, которые также должны придерживаться дистанции. В то же время все должны быть в защитных масках и перчатках.

Торговые точки и покупатели в Киеве нарушают условия карантина

Торговые точки и покупатели в Киеве нарушают условия карантина

Торговые точки и покупатели в Киеве нарушают условия карантина

Торговые точки и покупатели в Киеве нарушают условия карантина

Торговые точки и покупатели в Киеве нарушают условия карантина

Торговые точки и покупатели в Киеве нарушают условия карантина

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для защиты от коронавируса в киевских аптеках предлагают покупать хлоргексидин. При этом паники в учреждениях здравоохранения нет.

Также наши журналисты выяснили, что несмотря на заявление заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко о том, что в аптечных сетях уже появились хирургические маски, на самом деле в отдельных регионах столицы их нет.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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