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2 апреля • обновлено в 20:35
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Без маски: в центре Киеве голый мужчина попал на пикантное видео. 18+

2.3т
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В Киеве днем 2 апреля заметили абсолютно голого мужчину, который спокойно прогуливался по Европейской площади среди проезжающих мимо автомобилей.

Очевидцы сняли злостного нарушителя карантина на видео, которое выложили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"В центре Киева гулял мужчина без одежды... и маски", – отмечается в подписи к ролику в одной из них.

Без маски: в центре Киеве голый мужчина попал на пикантное видео. 18+

В то же время, как пишет "Сегодня", соответствующую информацию подтвердили в полиции Шевченковского района Киева. Там подчеркнули, что голого мужчину, который гулял по Европейской площади, задержали. Однако не указали ни возраст нарушителя, ни мотивы его поступка, а также есть ли он на учете у психиатра.

"Он находится в территориальном управлении полиции Шевченковского района на улице Прорезной. С ним общаются правоохранители, чтобы выяснить причины его странного поступка. После этого будет определена правовая квалификация действий мужчины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в одном из супермаркетов на Харьковском шоссе мужчина, доказывая, что ничего не украл, полностью разделся.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Голые фотографии
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