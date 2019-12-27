Беспредел застройщиков в Киеве: в скандальном деле появился новый поворот

В исторической части Киева, рядом с правительственным кварталом, идет незаконное строительство, угрожающее жизни людей. И только спустя семь месяцев появилась первая реакция правоохранителей – после цикла статей и информационных запросов OBOZREVATEL.

Что происходит в скандальном деле – разбирались наши журналисты.

Главное:

С весны 2019 года строительство на ул. Московской идет без документов, дающих право строить.

Без документов на право пользования земельным участком.

На земельном участке, который находится в праве постоянного пользования у государственного предприятия.

При этом занята часть земельного участка города (перекрыт тротуар и установлен строительный забор).

Работает большой строительный кран над улицей, где проходят люди, проезжают автомобили, что в свою очередь создает дополнительную угрозу жизни и здоровью граждан.

Вышеприведенные обстоятельства имеют признаки уголовного преступления – самоуправства, злоупотребления полномочиями, самовольного занятия земельного участка, самовольного строительства и прочее. Однако за семь месяцев так и не открыто уголовное производство.

Строительные работы начались в Печерском районе на ул. Московской еще в мае 2019 года. Начались, как говорится, по-тихому. Неизвестные люди оградили один из корпусов завода "Арсенал" и часть дороги, началась надстройка этажей. При этом никаких информационных стендов о строительстве установлено не было – хотя это предусмотрено действующим законодательством.

Журналисты OBOZREVATEL в длительной переписке прояснили вопросы по этой стройке-призраку. Результат шокировал. Оказалось, что в самом центре столицы, рядом с правительственным кварталом, можно делать что угодно – не имея никаких документов и разрешений. Были бы деньги и связи.

Стройка-нелегал на ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева

Добавим, что строительные работы проводятся в одном из корпусов, которые ранее принадлежали предприятию, имеющему стратегическое значение для экономики и безопасности государства – казенному предприятию специального приборостроения "Арсенал".

Ранее в департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА на информационный запрос OBOZREVATEL ответили, что заказчик строительства – ООО "Марс Девелопмент". Это компания, которую связывают со скандальным депутатом нескольких созывов ВР Владимиром Зубиком.

Владимир Зубик и незаконная стройка на Московской

Строительные работы продолжаются и сегодня – несмотря на предписание департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) о приостановлении строительных работ. Более того, "Марс Девелопмент" подал в суд, требуя отменить это решение.

Отметим, что OBOZREVATEL опубликовал уже ряд материалов о том, что на улице Московской в ​​Печерском районе идет строительство без разрешительных документов, где заказчиком является ООО "Марс Девелопмент". Мы собрали массу подтверждающих документов (которые публиковали). А публикации в СМИ уже являются основанием для соответствующего реагирования правоохранителей (открытия производства) – как предусматривает закон.

Однако в октябре на информационный запрос OBOZREVATEL правоохранители ответили, что никаких производств не открыто, также не было обращений граждан.

После очередного, декабрьского запроса наших журналистов из полиции пришел ответ, что... досудебное расследование не проводится.

А буквально через несколько часов, вдогонку, еще один – в ГУ НП Киева сообщили, что материалы таки переданы в Печерское управление полиции для регистрации, проверки и правовой оценки.

В то же время правоохранители не ответили на вопрос о том, какие меры предпринимались полицией для прекращения правонарушения.

Отметим, что Печерское управление полиции находится менее чем в 200 метрах от незаконной стройки. Выводы делайте сами.

P.S. OBOZREVATEL также отправил информационный запрос в прокуратуру Киева (19 декабря). Однако на момент публикации материала ответ еще не пришел, хотя сроки уже вышли (для этого даетcя пять дней).

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