Берите зонтики: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Киеве

В Киеве в субботу, 30 декабря, ожидается теплая погода, местами пройдет дождь.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Температура воздуха составит днем + 3… +5 градусов тепла, ночью – +2… +4.
Также синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что 31 декабря похолодает и ожидается мокрый снег.
"В ночь на 1 января в столице около нуля, днем 1 января + 4 + 6 градусов", - добавила синоптик.
Как сообщал "Обозреватель", появился уточненный прогноз погоды в Украине на Новый год.
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