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Берите зонтики: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Киеве

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В Киеве в субботу, 30 декабря, ожидается теплая погода, местами пройдет дождь.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Температура воздуха составит днем + 3… +5 градусов тепла, ночью – +2… +4.

Также синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что 31 декабря похолодает и ожидается мокрый снег.

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"В ночь на 1 января в столице около нуля, днем 1 января + 4 + 6 градусов", - добавила синоптик.

Как сообщал "Обозреватель", появился уточненный прогноз погоды в Украине на Новый год.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Погода в Киеве
Место
УкраинаКиев
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